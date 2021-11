Ein Lied für Klein und Groß zum Mitsingen und Anhören: "Ihr Kinderlein, kommet".

Das Lied hieß ursprünglich "Die Kinder bey der Krippe" und stammt vom Priester und Schriftsteller Christoph von Schmid aus dem frühen 19. Jahrhundert. Der Pfarrer schrieb etliche Erzählungen für Kinder in verständlicher und einfacher Sprache. Aus einem Weihnachtsgedicht wurde schließlich das bekannte Lied "Ihr Kinderlein, kommet". Dazu gibt es mehrere Vertonungen. Und: zur selben Melodie unterschiedliche Texte. So singen etwa die Isländer darauf ein Sommerlied, in der deutschsprachigen Schweiz wird dazu das Abendlied "Ich ghöre es Glöggli" gesungen.

SN/salzburger volksliedwerk

Hier finden Sie den Liedtext und die Noten zum Mitsingen.