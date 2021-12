Duftende Nadeln, glänzender Baumschmuck und leuchtende Kerzen: Der Tannenbaum lädt zum Singen ein. Hier finden Sie Noten und Liedtexte.

Das bekannte Lied geht auf die Volksweise "O Tannenbaum, du trägst ein' grünen Zweig" aus dem 16. Jahrhundert zurück. Die heute bekannte Version stammt von dem Prediger und Lehrer August Zarnack und dem Komponisten Ernst Anschütz. Die Melodie wird zudem für die Hymnen mehrerer US-Bundesstaaten (wie Maryland, Iowa, usw.) verwendet sowie für ein Lied der Internationalen Arbeiterbewegung "Die rote Fahne". Auch der Fangesang "We'll keep the blue flag flying high" des englischen Fußballvereins FC Chelsea wird zu dieser Melodie gesungen.

SN/salzburger volksliedwerk

Hier finden Sie Liedtext und Noten zum Mitsingen