Es ist wohl das bekannteste Weihnachtslied der Welt. "Stille Nacht, heilige Nacht" wurde am 24. Dezember 1818 in einer römisch-katholischen Kirche in Oberndorf bei Salzburg mit einer Melodie von Franz Xaver Gruber und dem Text von Joseph Mohr erstmals aufgeführt. Seither wurde es weltweit in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt. Im Jahr 2011 wurde das Lied von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt.

Hier finden Sie Liedtext und Noten zum Mitsingen.