Die Feinbäckerei Essl produziert seit heuer Salzburger Honiglebkuchen mit dem Fachwissen der traditionsreichen Lebkuchenmanufaktur Nagy.

Acht Uhr in der Früh in der Ignaz-Harrer-Straße 41 in Salzburg - so riecht Weihnachten. Hier in der Hand- und Feinbäckerei Essl ist die Lebkuchenproduktion in vollem Gange.

Stefanie Essl, die Geschäftsführerin, koordiniert ihr Team und packt auch in der Produktion mit an, wenn es ihre Zeit erlaubt: "Wir haben klein angefangen, genau hier mit der ersten Filiale in der Ignaz-Harrer-Straße, und jetzt haben wir insgesamt fünf Filialen." Der familiengeführte Traditionsbetrieb existiert seit 1903. Doch die Lebkuchenproduktion gibt ...