Wo steht der Stern? Überm Roa! Die SN sind dem Liedtext der "Salzburger Herbergssuche" auf der Spur. Hier finden Sie den Liedtext samt Noten. Und die Kinder des Salzburger Hirtenadvents singen es vor.

"A Stern so hell als wia die Sunn steht überm Buachnroa", heißt es in jenem aufmunternden Lied, das derart viel gesungen wird, dass man es spontan ins jahrhundertealten Liedgut einordnen würde. Tatsächlich stammt es aus der Zeit um 1950. Tobi Reiser (1907-1974) habe Text wie Melodie für eines der ersten Salzburger Adventsingen verfasst hat, die im Kleinen Saal des Mozarteums und im Kaisersaal der Salzburger Residenz stattgefunden hätten, erläutert Wolfgang Dreier-Andres vom Archiv des Salzburger Volksliedwerks. Seither sei es eines der bei Adventsingen am häufigsten gesungenen Lieder. Sogar der Tenor Jonas Kaufmann habe es in der heurigen Neuauflage seines Albums "It's Christmas!" (Sony) aufgenommen. Allerdings hat es der "Buachnroa" nicht in die englische Übersetzung füs CD-Booklets geschafft. ",Roa' konnte anscheinend nicht verständlich genug erklärt werden", sagt Wolfgang Dreier-Andres. Da leuchtet der Stern nur "down on the beeches", also auf die Buchen.

Was ist ein "Roa"? Laut Internet-Plattform "Bayerischen Wörterbuch" bedeutet das "roà" ausgesprochen Wort Ackergrenze - hochdeutsch: "Rain". Und der ist Grimms Wörterbuch zufolge ein bis zum Mittelhochdeutschen rückverfolgbarer Begriff für den Streifen zwischen zwei Äckern oder Fluren. Der kann mit Gras bewachsen oder durch Baumreihe oder Hecke markiert sein.

Allerdings: Er kenne den Begriff für Gründe in Hanglagen, beteuert Wolfgang Dreier-Andres. Auch diese Bedeutung weist Grimms Wörterbuch nach: Demnach ist "Rain" auch ein zu Fluss oder Moor lang hinziehender Abhang oder der abhängige Rand von Feld oder Wiese.

Hirtenkinder singen vor:

Video: "Jetzt fangen wir zum Singen an", gesungen von den Hirtenkindern vom Salzburger Hirtenadvent und Thomas Schallaböck.

Kommt, singt mit!

Hier finden Sie Liedtext und Noten zum Mitsingen.

