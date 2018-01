Besser wohnen mit der Salzburg AG.

Sie planen einen Hausbau oder möchten Ihr Eigenheim renovieren? Dann führt kein Weg am Stand der Salzburg AG auf der "Bauen + Wohnen" vorbei.

Das Beste aus einer Hand. An Messestand der Salzburg AG.

Gerade beim Hausbau oder renovieren der eigener 4 Wände gilt: Bloß nichts dem Zufall überlassen. Damit aus Ihrem persönlichen Lebensraum auch wirklich ein Lebenstraum wird, gibt's für alle wichtigen Fragen zum Thema Haustechnik innovative Lösungen Salzburg AG. Dazu gehört von Anfang an fundierte Energieberatung. "Welche Heizung ist für meine Bedürfnisse die richtige? Welche Dämmung ist zeitgemäß? Lohnt sich für mein Zuhause eine Photovoltaik-Anlage?" Die Energieberater der Salzburg AG haben am Messestand die richtigen Antworten auf Ihre Fragen, kommen auf Wunsch aber auch gerne zu Ihnen nach Hause.

Beim Renovieren Klima.Bonus sichern.

Ein interessantes Zuckerl, das sich umweltbewusste Sanierer mit der Salzburg AG sichern können, ist der Klima.Bonus. Dieser ist an ganz konkrete Maßnahmen geknüpft und belohnt beispielsweise den Tausch einer überalterten Erdgasheizung in eine hocheffiziente neue, die Sanierung betagter Fenster oder die wirksame Dämmung der obersten Geschossdecke.

Mit der Salzburg AG Sonnenstrom selbst produzieren.

Wer mit einer modernen Photovoltaik-Anlage Strom selbst produziert, tut nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern spart auf Dauer auch bares Geld. Auf der "Bauen + Wohnen" präsentiert die Salzburg AG dazu gleich zwei neue Services. Neuheit Nummer 1 ist der virtuelle Speicher Solar.Depot, mit dessen Hilfe private Stromerzeuger überschüssigen Strom einspeichern und später wieder abrufen können. Neuheit Nummer 2 ist das Solar.Top: Dieses ermöglicht Bewohnern von Mehrfamilienhäusern erstmals, Strom gemeinsam zu gewinnen und zu nutzen. Die komplette Abwicklung wird dabei von der Salzburg AG übernommen.

Die Zukunft fährt elektrisch.

Elektroautos laden vor allem daheim in der Garage. Auch wer heute noch kein E-Auto hat, sollte beim Bauen und Renovieren eine entsprechende Stromanbindung bei seinem Stellplatz vorsehen. Von der Salzburg AG gibt es dazu die passende Ladebox und Strom, der zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen stammt.

Auch auf der Bauen + Wohnen gilt: Gscheiter is ZAMM.

Messebesucher der "Bauen + Wohnen" können sich am Stand der Salzburg AG (Halle 9, Stand 0204) zusätzlich auch noch weitere Frei-Tage für Strom, Gas oder Internet sichern. Denn: Erstmals bietet die Salzburg AG die neue Produkt-Kombi ZAMM an. Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Je mehr Produkte der Salzburg AG man miteinander kombiniert, desto mehr Frei-Tage gibt's dafür.

Besuchen Sie uns, wir beraten Sie persönlich.

