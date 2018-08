Das 100.000 Euro Hole-in-one von Zell am See-Kaprun

Die Casino Golftage vom 13. bis 16. September 2018 mit der ONE SHOT Challenge, Golfturnieren, Greenfee-Packages und dem Schmitten Downhill-Golfevent. Die drei Hole-in-one Gewinne - € 100.000 und zwei Audi Q2 quattro - bilden die absoluten Highlights.

Driven, chippen, genießen und gewinnen - lautet die Devise der Casino-Golftage in Zell am See-Kaprun mit dem ONE SHOT Event. Bei der ONE SHOT Challenge an den Abenden vom 13. bis 15. September wird nicht etwa vom Golfplatz abgeschlagen, sondern von der Panorama-Terrasse des Casinos. Etwa 120 Meter weiter draußen schwimmt am glasklaren Zeller See das Inselgreen und die Chance auf 100.000 €. Wer das Hole-in-one macht, ist - im wahrsten Sinne des Wortes - mit einem Schlag um 100.000 € reicher.

Für eine Teilnahmegebühr von € 30,00 kann jeder, egal ob Nichtgolfer, Anfänger oder Amateur, sein Glück einmalig versuchen. Casino-Jetons im Wert von € 15,00 sind inkludiert. Auch Profis sind herzlich willkommen, ihr Können zu zeigen - außer Konkurrenz versteht sich.

Die "Hole-in-one Festspiele"

Die Casino-Golftage warten gleich mit drei großartigen Hole-in-one Gewinnen auf: An dem verlängerten Wochenende von 13. bis 16. September gibt es neben den 100.000 Euro beim ONE SHOT auch noch zwei Audi Q2 quattro zu gewinnen - bei einem Hole-in-one beim Tauern Spa Golfturnier und beim Schmitten Downhill Golf.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Die Zell am See-Kaprun Trophy eröffnet die Casino-Golftage am Donnerstag, den 13. September am Golfplatz. Gefolgt am nächsten Tag von der Sporthotel Alpin Gala Trophy mit dem Hauptgewinn eines Golfurlaubes für 2 Personen. Am Samstag geht es bergauf um bergab zu schlagen beim einzigartigen Schmitten Downhill Golf. Bei diesem besonderen Golfevent fährt man mit der Gondel auf den Zeller Hausberg Schmittenhöhe, packt auf 2.000 m Seehöhe den Driver aus, locht ein - und gewinnt einen Audi Q2 quattro bei einem Hole-in-one. Den feierlichen Abschluss am Sonntag bildet der Tauern Spa Golf Cup. Auch hier erhält der Hole-in-one Spieler einen Audi Q2 quattro. Die Siegerehrung mit anschließendem Gourmetdinner findet im Tauern Spa Kaprun statt.

Mehr erfahren: https://www.zellamsee-kaprun.com/de/events/casino-golfwoche



