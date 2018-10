Der optimale Bildungsweg für mein Kind: Die richtige Schule finden

Wohin soll es nach der Volksschule gehen? Ist ein Realgymnasium oder eine Neue Mittelschule die richtige Wahl? Wird sich mein Kind in einem Internat wohlfühlen? Die richtige Schule zu finden ist eine Herausforderung für Groß und Klein.

Mit der Wahl der Schule, wird ein wichtiger Schritt im Leben des Kindes entschieden. Eltern haben dabei ein Mitspracherecht und sollten sich vor der finalen Wahl einige Fragen stellen. Denn das Wohl des Kindes und eine gute Ausbildung liegen den Eltern besonders am Herzen.



Unterschiedliche Lerntypen: Wie lernt mein Kind?

Schon in der Volksschule kristallisiert sich heraus, unter welchen Bedingungen die Kinder am leichtesten lernen können. Während die einen SchülerInnen einen ruhigen Platz bevorzugen und am liebsten alleine Lösungen finden und erarbeiten, studieren andere Kinder am besten in der Gruppe beziehungsweise mit elterlicher Unterstützung. So unterschiedlich wie die Charaktere sind, unterscheiden sich auch die Lerntypen.



Es werden folgende vier Lerntypen unterschieden:

• Der auditive Lerntyp

• Der kommunikative Lerntyp

• Der visuelle Lerntyp

• Der motorische Lerntyp



Je mehr Sinne beim Lernen aktiviert werden, desto mehr Vernetzung können hergestellt werden und die Informationen können leichter abgerufen werden. Im Grunde bevorzugen wir alle eine Mischung der Lerntypen, doch erst muss herausgefunden werden, wie das Lernen für den Nachwuchs am leichtesten vonstatten geht und wie es vor allem auch Spaß macht.

Schon in der Volksschule werden den Kindern unterschiedliche Lernmethoden vermittelt. Auch zu Hause können Eltern dabei helfen, verschiedene Ansätze auszuprobieren, um den Kindern das Lernen zukünftig zu erleichtern. Wie geht man im Optimalfall vor?



Der auditive Lerntyp liest sich den Lernstoff laut vor oder merkt sich den Lernstoff am besten, wenn ihn jemand anderes liest. Wenn die SchülerInnen in der Schule die Ohren spitzen, dann wird zu Hause der Stoff nur noch gefestigt, denn durch das Hören speichert das Kind schon wichtige Informationen ab. Eltern können dies ausprobieren, indem sie den Kindern laut vorlesen oder ihnen Hilfsmittel, wie zum Beispiel CD's oder Podcasts zu einem bestimmten Thema, zur Verfügung stellen.



Der kommunikative Lerntyp bevorzugt das Lernen in Gruppen. Er diskutiert gerne und bespricht den Stoff mit anderen SchulkollegInnen. Um Unklarheiten zu beseitigen, benötigt der kommunikative Lerntyp eine Erklärung von anderen Personen. Durch den direkten Dialog kann er das Besprochene verarbeiten und verstehen.



Der visuelle Lerntyp benötigt, Bilder, Grafiken, Mindmaps, Farben etc. um sich den Lernstoff langfristig einzuprägen. Er muss den Lernstoff verstehen und dabei unterstützen Videos, farbliche Markierungen, Lernkarten und Skizzen. Dem Kind kann es helfen, eine Tafel im Zimmer zu haben, auf welcher es wichtige Informationen aufschreiben, Symbole und Bilder zeichnen und Zettel übersichtlich platzieren kann.



Der motorische Lerntyp legt gerne Hand an. Dieser Lerntyp lernt am besten, wenn er Dinge selbst ausprobieren, fühlen und erfahren kann. Er braucht Erklärungen kombiniert mit Experimenten. Der motorische Lerntyp erinnert sich besonders gut an Informationen, die durch Ausprobieren und Anfassen vermittelt wurden. Zu Hause kann es schon helfen, wenn sich das Kind während dem Lernen bewegt oder in ein Rollenspiel verwickelt wird.



SN/unsplash Jedes Kind lernt auf eine andere Art und Weise. Die Bedürfnisse des Kindes sollten daher auch zur Schule passen.

Interessen und Fähigkeiten Beachtung schenken: Was möchte mein Kind lernen?

Jedes Kind ist wissensdurstig, hat eigene Charakterzüge, Fähigkeiten und Talente. Neben dem Lerntyp spielen auch die Interessen der Kinder eine essenzielle Rolle. So haben vor allem AHS die Möglichkeit, Klassen mit Schwerpunkten anzubieten. So gibt es Klassen mit Fokus auf Naturwissenschaften, Kreativität, Musik, Fremdsprachen und vieles mehr. Jedoch gibt es auch NMS mit besonderer Berücksichtigung auf eine musikalische oder sportliche Ausbildung.

Viele Volksschulen veranstalten mittlerweile eine Laufbahnberatung für Eltern. Experten werden dazu in die Schule geladen und geben den Erziehungsberechtigten einen Überblick über Schulen in der Nähe, deren Schwerpunkte und welche Voraussetzungen nötig sind.



Schulstandort/Internat: Wo möchte mein Kind sein?

Schulen begrüßen am Tag der offenen Tür Eltern und Kinder und gewähren Einblicke in den schulischen Alltag. Kinder fällen Entscheidungen oft aus dem Bauch heraus. Für Erwachsene ist es daher teils nicht nachvollziehbar, warum sich Kinder nach dem Besuch in einer Schule für genau diese entscheiden. Bei Kindern sind andere Punkte ausschlaggebend als bei den Eltern.

Der Wunsch der Kinder soll genauso beachtet werden, wie die finanziellen Gegebenheiten der Familie und der Standort der Schule. Berufstätige Eltern, beziehungsweise solche, die eine Schule außerhalb des Wohnorts wählen, sollten sich vorab über Nachmittagsbetreuung oder Internat informieren.

Wie? Was? Wo? Wichtige Fragen, die vor der Schulwahl geklärt werden müssen. Eltern und Kind sollten gemeinsam abwiegen, welche Richtung für den Nachwuchs geeignet ist.

Das Werkschulheim Felbertal ermöglicht eine vielseitige Ausbildung für Kinder ab 10 Jahren. Am Zukunfts-Campus-Felbertal leben die Kinder gemeinsam im Vollinternat. Kindern direkt aus der Region steht ein Halbinternat zur Verfügung. Die Schule bietet eine Unterstufe und Oberstufe an, wobei die Kinder neben einer AHS-Matura auch mit einer Lehre in Mechatronik, Maschinenbautechnik oder Tischlereitechnik abschließen. Der Fokus auf handwerkliche, sowie soziale Fähigkeiten, der Ausbau von Fremdsprachenkenntnisse und ein breites Freizeitangebot machen das 5,5 Hektar große Campus-Areal und dessen Ausbildungsphilosophie einzigartig in Westösterreich. Den Schwerpunkt Werken in der Unterstufe gibt es in dem Umfang in keiner anderen Schule in Salzburg oder Oberösterreich.



Am 09. und 10. November 2018 finden die Tage der offenen Tür statt. Neben den unzähligen Möglichkeiten am gesamten Campus, geben bekannte Gesichter aus der heimischen Sportszene Tipps und Tricks beim Bogenschießen und an der Kletterwand an die zukünftigen SchülerInnen weiter.

Nähere Informationen: Werkschulheim Felbertal, Werkschulheimstrasse 11 5323 Ebenau, Tel: 06221/7281, E-Mail: kontakt@werkschulheim.at, Website: www.werkschulheim.at



