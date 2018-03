Ein unvergesslicher Skitag beim SN-Pistentest in Dachstein West.

Der fünfte SN-Pistentest fand am Samstag in Russbach in der Skiregion Dachstein West statt. Die Teilnehmer übten sich in der neuen Technik des Schönskifahrens. Auch zwei erfahrene Skilehrer waren wiedermit dabei.

Das Skigebiet Dachstein West ist vor allem bekannt für Panorama-Skifahren und urige Hütten, auf denen es regionale Schmankerl zu verkosten gibt: Wer schon einmal in Gosau-Russbach-Annaberg auf der Piste unterwegs war, wird sich wohl immer an die imposante Bergwelt erinnern, die nicht zu übersehen ist und sich den Augen bietet. Vom vielfältigen Angebot in Dachstein West durften sich am Samstag, 24. Februar, zehn SN-Leser beim SN Pistentest überzeugen - und das einen ganzen Tag lang kostenlos. Treffpunkt am frühen Vormittag war die Hornbahn in Russbach.

Skifahrer sammelten sehr positive Eindrücke

Barbara Kronreif, Geschäftsführerin der Bergbahnen Dachstein West, begrüßte die Teilnehmer und wünschte viel Vergnügen beim ausgiebigen Testen des Skigebiets. Danach ging es für die SN-Leser, die in zwei Gruppen aufgeteilt und von Skilehrerin Heli bzw. Skilehrer Daniel begleitet wurden, gleich ab auf die Pisten.

Die Skilehrer der Skischule Russbach boten Tipps und Tricks zur neuen Technik des Schönskifahrens. Die Reaktionen der Teilnehmer in den mittels Fragebogen erhobenen Kategorien fielen am Ende des Tages positiv bis sehr positiv aus. Das Wetter war am Samstag vom Nebel geprägt - die nicht ganz optimale Sicht tat der guten Stimmung in den Gruppen jedoch keinen Abbruch!

Gute Pisten und familienfreundlich

Laut Karl Bliem aus Muhr "war alles bestens". Dachstein West war für ihn ein "super Skigebiet", das er "gerne wieder besuchen" wer werde. Barbara Rest aus Hallein lobte die gute Pistenpräparierung und sprach von einem netten Familienskigebiet. Für Frau Rest war es ein schöner Skitag. Nina Doblanovic aus Salzburg gefielen die gute Übersichtlichkeit des Skigebiets und das Know-how der kompetenten Skilehrer. Zu Mittag kehrten die Teilnehmer auf der Sonnenalm ein, wo sie sich zwischenzeitlich kulinarisch stärkten. Nach weiteren Stunden auf den Pisten kamen die Teilnehmer in der Hornhütte zusammen. Wirt Blasius und sein Team stellten den Teilnehmern am Nachmittag eine kostenlose Jause bzw. Mehlspeisen zur Verfügung.

Zudem wurden die SN Leser von den Bergbahnen Dachstein West auf ein Gratis-Getränk eingeladen. Beim Ausfüllen der Fragebögen ließ die Gruppe den Tag Revue passieren.

