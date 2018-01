Endlich frei!

Mit 60 plus fängt das Leben noch einmal an: Endlich ist genug Zeit für lang vernachlässigte Hobbys. Wenn da nicht die Aufgaben rund ums Haus wären. Ein Umzug in eine barrierefreie Stadtwohnung sorgt dafür, dass das eigene Haus nicht zur Last wird.

SN/Getty Images/Vetta Sorgenfrei den Ruhestand genießen: Marie-Luise und Hermann H. haben ihren Umzug in eine barrierefreie Stadtwohnung noch keine Sekunde bereut. SN/team rauscher Ideale Wohnungen für Best Ager: In der beliebten Wohnanlage „Viva Verde“ in der Stadt Salzburg sind noch zwei barrierefreie Eigentumswohnungen zu haben.