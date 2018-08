Energie sparen am Dachboden

Ökologisches und energieeffizientes Bauen liegt voll im Trend. Der Fenstertausch ist die wirkungsvollste Maßnahme beim Sanieren.

Viel Tageslicht und ein gesundes Raumklima in den Innenräumen durch große Fensterflächen stehen bei der Hausplanung und -sanierung ganz oben auf der Liste. Bedenkt man, dass rund 30 Prozent der Heizwärme aufgrund von alten Fenstern und Türen verloren geht, dann erweist sich eine Investition in Niedrigenergiefenster als besonders effizient.

Für höchste Ansprüche an Funktionalität und Komfort gibt es innovative Produkte für den Dachgeschoßausbau. Als ideales Fenster für Steildächer bietet sich ein modernes Schwing- oder Klapp-Schwing-Fenster an, das für viel Platz und Bedienkomfort im obersten Geschoß sorgt. "Unsere Produkte eignen sich für das zukunftsfähige Bauen sowohl für Niedrigenergie- als auch für Passivhäuser", so Carsten Nentwig, Geschäftsführer von FAKRO Österreich. "Wichtig ist aber, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden und einen hohen energetischen Standard aufweisen. So sinken die Heizkosten, und der Wohnkomfort steigt."

Tipp: Im Oktober und November gibt es das Niedrigenergiefensterglas von FAKRO zum Preis eines normalen!



Über FAKRO

Mit einem Marktanteil von 15 % ist das polnische Familienunternehmen FAKRO weltweit der zweitgrößte Hersteller von Dachflächenfenstern. Rund 3.300 Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 einen Jahresumsatz von ca. 355 Mio. Euro. Produziert wird an 12 Standorten, die über 30 Läger 16 Tochtergesellschaften beliefern. FAKRO bietet ein breites Spektrum an Produkten wie Dachflächenfenster, Flachdachfenster oder Balkonfenster, ist bekannt für seine Sonderlösungen und gilt als Innovationsführer in der Branche. In Österreich wurde die FAKRO Dachflächenfenster GmbH 2007 gegründet und hat den Firmensitz mit eigenem Logistikzentrum in Ernstbrunn/Niederösterreich.



