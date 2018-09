Frauenpower auf der Piste: Atomic lädt zum Sonnenskilauf 2019 in Obertauern

Schon 2018 war der Sonnenskilauf in Obertauern ein großer Erfolg. Starke Frauen haben die Pisten des Wintersportorts erobert und sich von prominenten Frauen, wie der Skisport-Legende Marlies Raich, inspirieren lassen. Auch 2019 stellt Atomic in Obertauern die Frauenwelt in den Mittelpunkt und begrüßt motivierte Skifahrerinnen im schneereichsten Wintersportort Österreichs.

Auch in der kommenden Wintersaison laden Atomic und Obertauern zum #sheski Event ins Salzburger Land. Seit Jahren ist die Veranstaltung ein beliebter Treffpunkt für starke Frauen, die ihrer Leidenschaft nachgehen wollen und auf Ski oder auf dem Snowboard ihre Bahnen durch den Pulverschnee ziehen möchten.



Frauen im Skisport: Das weibliche Geschlecht erobert die Pisten

Die Alpin-Frauen spielten schon früh eine wichtige Rolle im Skisport, das erkannte auch der österreichische Skipionier Mathias Zdarsky. Der Weg zum Start an diversen Sportveranstaltungen war für Frauen hart aber letztlich sehr erfolgreich. Die ersten Frauenbewerbe gab es schon bei den ersten Weltmeisterschaften im alpinen Skisport 1931 sowie den ersten Alpin Ski-Rennen bei Olympischen Spielen im Jahr 1936.

In Österreich gibt es eine Vielzahl an österreichischen Skilegenden, die den Skisport der Frauen noch heute prägen. Große Namen sind hier zum Beispiel Traudl Hecher, Annemarie Moser-Pröll, Anita Wachter, Michaela Dorfmeister, Alexandra Meissnitzer, Renate Götschl und viele viele mehr.

Auch in der Saison 2018/2019 kann wieder einiges von den österreichischen Frauen erwartet werden. So fahren Powerfrauen wie unter anderem Anna Veith, Nicole Schmidhofer, Cornelia Hütter und Bernadette Schild um Weltcup-Punkte, Podestplätze und das Gefühl von Freiheit.



#sheski Event 2019: Frauenpower in Obertauern am 30. März 2019

Ob Hobby- oder Profiathletin, am 30. März 2019 finden sich alle motivierten Frauen in Obertauern ein und machen den Atomic #sheski Event zu einem Highlight vor Saisonende. Neben dem Wintersport möchte Atomic sowie der Wintersportort Obertauern, das gemeinsame Beisammensein, den Austausch, Entschleunigung, Entspannung und Erholung in den Mittelpunkt stellen. Neben Sonne, Schnee und guter Laune werden sich auch heuer wieder prominente Frauen aus verschiedenen Sparten wie Sport, Mode oder Lifestyle in der österreichischen Schneeschüssel einfinden. 2018 besuchte Marlies Rauch den Sonnenskilauf in Obertauern und inspirierte mit ihrer persönlichen Erfolgsgeschichte Damen aller Altersklassen.



An alle Frauen, die beim Sonnenskilauf in Obertauern ihre Leidenschaft fürs Skifahren ausleben möchten: Packt eure Freundinnen, Mütter, Schwestern und Tanten ein, denn am 30. März 2019 steht das Skigebiet Obertauern ganz im Zeichen der Frau.



Who run the slope? Girls!

