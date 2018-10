Das Miele Experience Center in Wals lädt Sie herzlich zur Hausmesse ein. Besuchen Sie uns am Freitag, 12. und Samstag, 13. Oktober 2018 von 09:00 bis 18:00 Uhr und tauchen Sie ein in die Welt von Miele.

SN/miele Hausmesse im Miele Experience Center in Wals