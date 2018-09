IMMOiVENT ´18: Am 05. Oktober in der Panzerhalle

Messe war gestern! Genau unter diesem Motto findet am 05.Oktober der IMMOiVENT ´18 in der Panzerhalle statt. Der Organisator Martin Müllner, MSc im Interview.

Genau der Kauf einer Immobilie bedarf sehr viel Kommunikation mit den verschiedensten Anlaufstellen. Planung, Finanzierung, Förderungen (SIR), Rechtsberatung sowie vielleicht auch steuerliche Angelegenheiten.

Um sich auf dem sehr großen Markt einen aktuellen Überblick verschaffen zu können findet genau darum die IMMOiVENT statt. Kompakt zusammengefasst stellen sich die besten Immobilen des Landes vor.

Diese Kommunikationplattform ist natürlich mit diesem Veranstaltungsort perfekt gegeben. In einem ungezwungenen Umfeld sowie lockerer Atmosphäre kann sich jeder Interessent von Wohnungen, Häuser, Grundstücken

ein Bild der aktuellen Situation machen.

Weiters bietet die sehr gute Erreichbarkeit sowie optimale Parkmöglichkeit der Location einen positiven Nebeneffekt. Auch die Öffnungszeit am Freitag bis 21 Uhr ist toll gelöst, da sich jeder nach getaner Arbeit noch vor dem Wochenende die Infos rund ums Wohnen holen kann.

SN/strategi Martin Müllner, MSc von STRATEGi bringt in der Panzerhalle alles rund um das Thema Immobilien zusammen.



Was können sich die Besucher von IMMOiVENT erwarten?

Martin Müllner, MSc: Die Besucher können sich einen Rundumservice erwarten. In der Panzerhalle werden Immobilienkäufer, Bauträger und Experten aus den Bereichen Rechtsberatung und Wohnbauförderung aufeinandertreffen. Dieser Mix ist einzigartig für die Besucher sowie die Aussteller. Personen die sich für Wohnungen beziehungsweise den Immobilienkauf in Salzburg und Umgebung interessieren, können sich unter einem Dach über Objekte von Neubau bis Gebrauchtwohnung und steuerliche Anliegen bis hin zu Förderungen informieren und austauschen.

Was ist der große Mehrwert von IMMOiVENT und was unterscheidet die Veranstaltung von Immobilienmessen?

Martin Müllner, MSc: Ein iVENT wie dieser existiert noch nicht. Wir heben uns durch das fachspezifische Angebot von Messen ab, die das breite Publikum ansprechen. Zu IMMOiVENT kommen jene Personen, die explizit am Immobilienkauf interessiert sind und Informationen über aktuelle Produkte, Finanzierungsmodelle, Förderungen usw. einholen möchten. Eine Immobilie ist für viele eine Wertanlage und daher spielen steuerliche Belangen beim Kauf, bei der Vermietung sowie beim Verkauf eine wichtige Rolle. Am 05.Oktober bekommt man alle Antworten in einer gemütlichen Atmosphäre.

Für Unternehmen ist die IMMOiVENT vor allem deswegen interessant, weil sich die richtige Zielgruppe an einem Ort zusammenfindet.

Welchen Ausgang wünschen Sie sich von IMMOiVENT?

Martin Müllner, MSc: Mein Ziel ist es Interessenten eine Plattform zu bieten, auf welcher sie kompakt zusammengefasst alle Antworten auf Ihre Fragen finden. In einem lockeren und ungezwungenen Umfeld werden sich die Aussteller in der Panzerhalle präsentieren. Ich möchte die Kommunikation zwischen den Anwesenden fördern und Leute zusammenbringen, die sich bei Veranstaltungen mit üblichen Messecharakter nicht finden. Ich möchte keinen Einheitsbrei sondern einen iVENT etablieren.

IMMOiVENT findet heuer zum ersten Mal statt. Wie sehen die Zukunftspläne aus?

Martin Müllner, MSc:Der Plan ist auf jeden Fall den iVENT jährlich zu wiederholen. Der Schwerpunkt ist einzigartig und so habe ich von Aussteller sowie Interessenten bereits ein positives Feedback erhalten.

Mit einem tollen Gewinnspiel (Schiwochenende im Thalerhof Maria Alm, sowie Saisonkarten und Tageskarten vom Gipfel der Gefühle im Hochkönigs Winterreich) runden wir den iVENT zu einer gelungen Veranstaltung ab.

Mehr Informationen für Aussteller und Besucher:

E-Mail: immoivent@strategi.at

Homepage: immoivent.at

