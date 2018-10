Kompetente Beratung in allen Umweltfragen

Die Salzburger Unternehmen investieren viel Geld in Umwelt- und Energiemaßnahmen. Denn sie haben längst erkannt, dass Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch sein müssen. Zudem bringen solche Investitionen oft auch erheblichen Imagegewinn

Auf die Unternehmen sind in den vergangenen Jahren viele neue Gesetze mit Umweltbezug zugekommen, die ohne Expertenwissen oft kaum mehr zu durchschauen sind. Von den Fachleuten des Bereichs Umwelt- und Energierecht in der WK Salzburg bekommen Unternehmer aber kompetente Beratung und Hilfe. "Es gibt Umweltgesetze, die die Unternehmer in Verständlichkeit und Umsetzung, vor einige Hürden stellen", erklärt Bereichsleiter Mag. Christian Wagner.

Aber die Tätigkeit dieses WKS-Bereiches geht weit über die Beratung hinaus. So hat Wagner etwa die jährliche Mobilitätsveranstaltung "Salzburg in Bewegung" ins Leben gerufen. Hier werden Unternehmen über alle Aspekte der Nutzung alternativ angetriebener Fahrzeuge informiert.



Zentrale Anlaufstelle für Umweltberatungen

Bereits 1992 wurde die Ökologische Betriebsberatung von Land und Wirtschaftskammer Salzburg gegründet. Das umwelt service salzburg ist seit 2003 ihr Nachfolger als zentrale Anlaufstelle für Umweltberatungen für Unternehmen, Gemeinden und Institutionen.

Das umwelt service salzburg ist als Verein organisiert. Land und WK Salzburg sowie die Salzburg AG unterstützen als ordentliche Mitglieder, das Umweltministerium als Förderer. Das umwelt service salzburg berät auf dem Weg, konkrete Umweltmaßnahmen umzusetzen. Es sieht sich aber auch als Impulsgeber für den betrieblichen Umweltschutz mit den Zielen weniger Betriebskosten, weniger Ressourcenverbrauch und mehr Klimaschutz.

Geförderte Beratungen

Als einzige Institution in Salzburg bietet das umwelt service salzburg eine Förderung für Umweltberatungen. Entsprechend dem Förderangebot übernimmt es bis zu 50% der Beratungskosten. Die rund 60 Berater des umwelt service salzburg unterstützen dabei, Förderungen optimal auszuschöpfen.

"Als serviceorientierte Institution ist eine individuelle Betreuung für uns selbstverständlich. Wir analysieren mit dem jeweiligen Unternehmen, wo es beim Umweltschutz steht und wohin es will - und bieten dann konkrete Lösungen und Konzepte", sagt Mag. Sabine Wolfsgruber, Geschäftsführerin des umwelt service Salzburg.

Quelle: Anzeige