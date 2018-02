Nespresso Gourmet Weeks - 10 Jahre im Zeichen des guten Geschmacks

Seit 10 Jahren sind die Nespresso Gourmet Weeks ein Fixpunkt im heimischen Gastronomiekalender. Liebhaber der feinen Küche haben im Rahmen der kulinarischen Genusswochen auch heuer wieder die Möglichkeit, in ganz Österreich Haubenmenüs zu attraktiven Preisen zu genießen.

Exklusive Gaumenfreuden zu attraktiven Fixpreisen

In diesem Jahr können sich Feinschmecker vom 26. Februar bis 25. März 2018 durch die Menüs der über 60 Partner-Restaurants schlemmen. Insgesamt können mehr als 100 Gault&Millau-Hauben getestet und dabei die kulinarische Vielfalt rund um hochwertigen Kaffee entdeckt werden. Je nach Hauben-Anzahl des gewählten Restaurants variiert der Preis von EUR 17,- bis EUR 59,-. Zum Abschluss jedes Menüs rundet Nespresso mit einer, im Preis inkludierten, Kaffeespezialität nach Wahl den kulinarischen Genuss perfekt ab.

Haubengastronomie und Kaffeegenuss

Gault&Millau Österreich begleitet die Nespresso Gourmet Weeks bereits seit 10 Jahren. Das stetig steigende Interesse spreche für sich, sind sich die Herausgeber Karl und Martina Hohenlohe einig: "Mit diesem Angebot gelingt es jedes Jahr aufs Neue, die exzellenten, österreichischen Top-Restaurants einem noch weiteren Kreis an Feinschmeckern zugänglich zu machen. Gleichzeitig sind die Haubenköche motiviert Neues zu kreieren, um ihren Kundenkreis zu begeistern und zu erweitern. Dadurch hat sich Nespresso zu einem der erfolgreichsten Partner der österreichischen Haubengastronomie entwickelt."

Schlemmen vom Bodensee bis zum Neusiedlersee

Vom Vorarlberger Restaurant Mangold, über die Saziani Stub´n in der Steiermark bis hin zum Taubenkobel im Burgenland ist die Liste der Partner-Restaurants lang und vielversprechend. Auch Salzburger Gastronomiegrößen, wie das Mesnerhaus in Mauterndorf, das Hotel-Restaurant Obauer in Werfen, oder das Genießerrestaurant Döllerer in Golling sind im heurigen Jubiläumsjahr der Nespresso Gourmet Weeks wieder mit an Bord. 2018 zum ersten Mal dabei sind unter anderem das DiningRuhm in Wien oder das Fritz im Burgenland.

Catharina Riess, Marketing & E-Commerce Director von Nespresso Österreich, über das Erfolgsformat Nespresso Gourmet Weeks: "Was die österreichische Hauben-Küche mit Nespresso eint, ist der Anspruch, dem Gast bzw. dem Kunden verlässlich herausragende Qualität zu bieten. Es freut mich, dass wir jedes Jahr aufs Neue eine beeindruckende Vielzahl an Partner-Restaurants als Teilnehmer der Nespresso Gourmet Weeks gewinnen und immer mehr Feinschmecker begeistern können."

Alle Informationen zu den Nespresso Gourmet Weeks und den über 60 teilnehmenden Restaurants finden Sie unter: www.nespresso.com/gourmetweeks

Gewinnspiel Salzburger Nachrichten:

Gewinnen Sie ein Nespresso Gourmet Menü in einem Hauben-Restaurant Ihrer Wahl:

Wir verlosen zwei Spitzenmenüs für je 2 Personen im Rahmen der Nespresso Gourmet Weeks (exkl. Getränke). Nespresso lädt Sie zu einem Menü der exquisiten Sonderklasse in einem der 60 Partner-Restaurants der 1 bis 4 Gault & Millau-Hauben-Kategorie ein. Sie wählen Restaurant und entweder ein zweigängiges Mittags- oder ein dreigängiges Abendmenü, Nespresso verwöhnt mit Gourmetschmaus und Kaffeespezialität.

Hier geht's zum Gewinnspiel



(Entgeltliche Einschaltung)