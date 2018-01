Neue Tarife der „Salzburger Nachrichten“ für 2018

Bei den Tarifen für Tageszeitung und Printplus bzw. Sonderprodukte und Sonderthemen gibt es für das kommende Jahr einige preisliche Änderungen.

Stamm - Politik, Kultur, Wirtschaft u. v. m.



Die Stammausgabe im Großformat widmet sich aktuellen Themen aus Österreich und der Welt. Täglich informiert sie über das Wichtigste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport.



Montag bis Samstag

• Seite 1, Innenpolitik, Die Seite Drei, Weltpolitik

• Kultur, Medien, Österreich, TV

• Wirtschaft, Börse, Chronik

• Sport, Wissen & Gesundheit, Wetter & Leserforum



Das Wochenende

Mit redaktionellen Schwerpunkten und aktuellen Angeboten aus Motor, Immobilien und Karriere ist die Samstagausgabe eine Lektüre für das ganze Wochenende.



Hintergrund und Tiefgang zu aktuellen Schwerpunktthemen:

• Reisen, Freizeit & Leben

• Karriere & Bildung

• Immobilien & Wohnen

• Motor



Die SN digital



Die Stammausgabe sowie Ihre Anzeige erscheinen im Original-Layout als Digitalversion in der SN-App. Und das bereits am Vorabend ab 21 Uhr, verfügbar am PC, Smartphone und Tablet. Detaillierte Informationen zur Digitalausgabe finden Sie unter: sn.at/digital



Das Wochenende



Optisch wie inhaltlich farbig, essayistisch im Stil und mit hochkarätigen Reportagen und Kolumnen in den Bereichen Reisen, Freizeit, Karriere, Bildung, Immobilien, Motor: Das SN-Wochenende bietet Lesevergnügen für jedermann.



Lokalteil - Aktuelles aus Stadt und Land Salzburg



Der Lokalteil im handlichen Kleinformat berichtet über Themen, die das Bundesland Salzburg bewegen. Mit aktuellen Berichten und Hintergrundinformationen werden die Ereignisse analysiert und kommentiert. Darüber hinaus werden die Leser täglich über Veranstaltungen aus Stadt und Land Salzburg informiert.



Montag bis Samstag:

Seite 1, Salzburg aktuell, Wirtschaft, Kultur, Freizeit und Veranstaltungen, Menschen, Sport, Leserforum



Wöchentliche Schwerpunkte

• Montag: Sport am Montag

• Dienstag: Tiere

• Mittwoch: Garten

• Freitag: Wandern



Die SN digital

Auch der Lokalteil und Ihre Werbeeinschaltung erscheinen digital in der SN-App.



Mehr Infos über Tarife für Sonderthemen in der Stammausgabe und im Lokalteil, Prospektbeilagen und Sonderwerbeformen:

Tel.: +43 662 / 8373-206

anzeigen@sn.at

Die aktuellen Tarife der "Salzburger Nachrichten" als Download unter www.sn.at/anzeigen



