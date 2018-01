Perfekter Skitag beim SN-Pistentest auf der Schmitten

Der dritte SN-Pistentest fand am Samstag bei sehr guten Bedingungen in Zell am See statt. Die Teilnehmer übten sich in der neuen Technik des Schönskifahrens, die ihnen zwei Skilehrer näher brachten.

Schöne, abwechslungsreiche Pisten, Top-Panorama, Gastfreundlichkeit und gute Verpflegung auf den Hütten, neueste Liftanlagen etc.: Die Schmittenhöhe in Zell am See bietet alles, was das Herz eines Skifahrers höherschlagen lässt. Am vergangenen Samstag, dem 27. Jänner, konnten sich zehn SN-Leser beim SN-Pistentest selbst vom vielfältigen Skiangebot überzeugen und den ganzen Tag gratis das Skigebiet testen. Treffpunkt am frühen Vormittag war die areitXpress Talstation.

Sehr positive Eindrücke

der Teilnehmer Ferdinand Eder, Prokurist der Schmittenhöhebahn AG, begrüßte die Teilnehmer und wünschte viel Vergnügen beim ausgiebigen Testen des Skigebiets. Danach ging es gleich ab auf die Pisten. In zwei Gruppen erkundeten die SN-Leser zusammen mit zwei erfahrenen Skilehrern, die Profis in der neuen Technik des Schönskifahrens sind und ihr Know-how an die Teilnehmer weitergaben, das einzigartige Skigebiet. Die Reaktionen der Teilnehmer in den mittels Fragebogen erhobenen Kategorien fielen am Ende des Tages positiv bis sehr positiv aus. Das Wetter selbst präsentierte sich an diesem Tag von seiner besten Seite. Sonnenschein und wirklich angenehme Temperaturen zauberten allen Teilnehmern ein Lächeln ins Gesicht.

Sensationelles Panorama und bestens präparierte Pisten

Jasmin Breuninger aus Salzburg lobte die moderne Infrastruktur (Liftanlagen, Parkplätze etc.). Besonders gefiel ihr die kulinarische Verpflegung auf den urigen Skihütten. Gerhard Kreuzer aus Uttendorf war von der Kombination aus Liftanlagen, guten Schneebedingungen und der Vielfalt angetan. Anna Maria Brachmann aus Hallein beeindruckten die sehr gut präparierten Pisten und das Panorama, die gute Organisation sowie das Know-how/die Freundlichkeit der Skilehrer. Nach der Mittagspause und dem Testen des Skigebiets kamen am Nachmittag alle in der neuen AreitLounge bei der areitXpress Bergstation zusammen. In gemütlichem Ambiente genossen sie Kaffee und exzellente Mehlspeisen, wozu die Teilnehmer von den Verantwortlichen der Schmittenhöhebahn AG eingeladen wurden. Beim Ausfüllen der Fragebögen ließ die Gruppe den Tag Revue passieren.

Nächste Termine:

