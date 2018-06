Praktika sind besser als ihr Ruf

Eine Umfrage der Plattform willhaben unter 3500 Personen zeigt: Die Österreicher machen positive Erfahrungen mit Praktika. Ein Drittel macht fünf Praktika oder mehr - davon werden mehr als zwei Drittel im ausgewählten Berufsfeld absolviert. Ähnlich viele wurden auch für mindestens ein Praktikum bezahlt. Drei Viertel sind überzeugt, dass die Praktika sinnvoll waren.

Sieben von zehn der 3500 Befragten waren zum Zeitpunkt der Umfrage berufstätig. Fast jeder Zweite (45 Prozent) hatte mehrere Praktika absolviert, jeder Fünfte (19,4 Prozent) zumindest eines. Die große Mehrheit der Befragten (75,5 Prozent) ist überzeugt, dass die Praxiserfahrung, die sie im Rahmen von Ferialjobs gesammelt haben, wertvoll für sie war bzw. sein wird. Besonders positiv werden Praktika von Kärntnern und Oberösterreichern wahrgenommen. In Vorarlberg stimmten nahezu alle Befragten dieser Sichtweise zu.

Ein hoher Anteil an Praktika wird freiwillig und auch ohne direkten Bezug zur Ausbildung gemacht (41 Prozent). Trotzdem passt das Praktikum mit der Zeit zum Berufswunsch - aufgrund von Pflichtpraktika (57 Prozent), aber auch einfach aus Interesse (30 Prozent). Rund 69 Prozent der Befragten geben an, ihre Praktika in jenen Bereichen gemacht zu haben, in denen sie heute tätig sind bzw. künftig tätig sein möchten. Es nützt also laut Umfrage sowohl zur Berufsorientierung als auch dem Berufseinstieg.

Rund 32 Prozent der befragten Österreicher haben gleich fünf Praktika oder mehr auf ihrem Lebenslauf stehen, darunter viele Kärntner und Oberösterreicher. Regionale Spitzenreiter bei der Absolvierung von besonders vielen Praktika waren allerdings die Steirer. Ansonsten sind österreichweit drei bis vier Praktika eher die Norm.

Bei Praktika geht es laut Umfrage primär um nicht-monetäre Werte. Ein Praktikum kann helfen, eine informierte Entscheidung über den weiteren Ausbildungsweg zu treffen oder den nötigen Raum bieten, erlerntes Wissen im Praxisfall anzuwenden. Das steht immer im Vordergrund. Trotzdem haben rund 24 Prozent der Umfrage-Teilnehmer zumindest ein Praktikum gemacht, bei dem sie auch Geld für ihre Arbeit erhielten. Bei weiteren rund 42 Prozent war das sogar öfters der Fall. Dabei hatten Männer insgesamt etwas mehr Erfahrung mit bezahlten Praktika als Frauen.

(SN, Apa)