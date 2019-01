RupertusTherme Bad Reichenhall erhält erneut Gütesiegel des Deutschen Wellness Verbandes

Das Spa & Familien Resort RupertusTherme in Bad Reichenhall erhielt Anfang 2019 mit einem Gesamtbewertungsergebnis von 92,5% wiederholt das Gütesiegel für "Premium-Qualität" des Deutschen Wellnessverbandes.

Die Therme hat sich zum sechsten Mal freiwillig einem umfassenden Mystery-Check des Verbandes durch spezialisierte Sachverständige unterzogen. Dabei wurde die Erfüllung der vom Deutschen Wellness Verband festgelegten Qualitätsstandards begutachtet.

Anzeige

Die Sachverständigen kommen zu folgender Aussage: "Die RupertusTherme, deren

Ausrichtung vom Salz der Region bestimmt ist, präsentiert sich als beeindruckende Anlage mit einer modernen und weitläufig gegliederten Gebäudeformation. Die angenehme Atmosphäre der gesamten Anlage ist ein prägendes Charakteristikum, das die Wellnessphilosophie im Erleben spürbar werden lässt. Die Anlage präsentiert sich in einem sehr guten Instandhaltungszustand und wirkt überaus sauber und gepflegt", so der Wellnessverband.

2

Geschäftsführer Dirk Sasse bewertet die Zertifizierung als wiederholten Beweis für den eingeschlagenen Weg der konsequenten Weiterentwicklung der Servicequalität und Attraktivität, verbunden mit permanenter Wartung- und Instandsetzung. Die Anziehungskraft der RupertusTherme hat auch im 14. Jahr des Betriebes nicht nachgelassen. Mit 92,5% erreichter Punktebewertung fiel die Bewertung noch besser aus als 2016 (90,5%), die RupertusTherme konnte sich in allen Teilergebnissen verbessern. Es wurde ein bemerkenswertes Ergebnis erreicht, was uns sehr freut und auch Ansporn gibt uns weiter im Detail unseres Dienst- und Serviceangebotes zu verbessern, so Sasse.

Quelle: SN