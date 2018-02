Salzburgarena: Eventvielfalt hautnah

Dinner on Top: 3-Gänge-Kulinarik zum Event vorab!

Abwechslungsreiche Herzschlagmomente kündigen sich an. Die Große Andrew Lloyd Webber Gala 2018 bildet am 1. März den Auftakt einer fulminanten Musicalreihe in der Salzburgarena. Magisch geht es am Tag darauf gleich weiter: Thommy Ten und Amelie van Tass sind "Einfach zauberhaft". Der einzig wahre "Anwalt der Hunde" ist Martin Rütter, der am 7. März gastiert. Die Kräfte des mentalen Trainings aktiviert dann am zweiten Märzwochenende Jürgen Höller mit seinen Powerdays. Seinen kleinen, grünen Kaktus besingt Max Raabe mit seinem Palastorchester am 13. März. Das folgende Wochenende steht ganz im Zeichen der Illusion: Hans Klok begeistert mit Pamela Anderson. Tags darauf kommt Die Eiskönigin mit FROZEN auf riesiger Leinwand mit großem Live-Orchester in die Musikstadt.



ENTSPANNT ANKOMMEN: Ca. 3.000 Parkplätze vor Ort und gute Anbindungen via öffentlicher Verkehrsmittel sorgen für eine angenehme Anreise.



