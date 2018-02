SN-Pistentest: Perfekter Skitag am Katschberg

Der vierte SN-Pistentest in diesem Jahr fand am Samstag bei idealen Bedingungen am Katschberg statt. Gemeinsam mit Skilehrern erkunden die Teilnehmer die Pisten und übten sich im Schönskifahren.

70 Kilometer an bestens präparierten Pisten aller Schwierigkeitsgrade, kurze Wartezeiten an den 16 Liftanlagen, ausreichend Schnee - für das steht das Skigebiet Katschberg an der Grenze zwischen Salzburg und Kärnten.

Zehn SN-Leser nutzten am Samstag, 10. Februar, die Chance, das Skigebiet gratis zu erkunden und sich bei idealen Wetterbedingungen selbst ein Bild vom vielfältigen Angebot zu machen. Treffpunkt war um9 Uhr an der Tschaneckbahn, wo Sepp Bogensperger, Chef der Katschbergbahnen, die Gruppe begrüßte und allen viel Vergnügen beim ausgiebigen Pistentestwünschte.

Technik des Schönskifahren vermittelt

Die Wintersportler machten sich zusammen mit zwei Skilehrern der Gottfried Krabath GmbH auf in das Skigebiet. Die Skilehrer fungierten nicht nur als Guides, sondern zeigten den Teilnehmer auch, wie das Schönskifahren funktioniert und was sie dabei berücksichtigen müssen. Das Erlernte konnte zum Beispiel bei einer Abfahrt auf der sechs Kilometer langen Piste A1, die von Aineck nach Margarethen führt, umgesetzt werden. Könner wählten die schwarze Piste Direttissima mit einer Neigung zwischen 60 und 100 Prozent. Zur Stärkung zwischendurch kehrten die Teilnehmer mittags in die Branntweiner Hütte ein.

Teilnehmer vom Angebot beeindruckt

Zum Abschluss des SN-Pistentests traf sich die Gruppe am Nachmittag in der Gamskogelhütte. Die Katschbergbahnen spendierte allen Teilnehmern eine Jause inklusive Getränken. Beim Ausfüllen eines Fragebogens ließ man das Erlebte Revue passieren und es wurden die Eindrücke der Teilnehmer gesammelt.

Das Fazit fiel durchwegs positiv aus. Johannes Karner aus Tamsweg zeigte sich begeistert von der Präparierung und vom Variantenreichtum der Pisten. Lobende Worte hatte er auch für die Verbindungen zwischen den Pisten sowie für die leichte Orientierung im Skigebiet. Von der Anzahl der Lifte war Gerald Gruber aus Zederhaus angetan. Er fand den Komfort der Anlagen sehr gut. Gleiches galt für die kurzen Wartezeiten an den Liften. Die Technik des Schönskifahrens hat Peter Lindner aus Bad Dürrnberg sehr gefallen, zumal er sie im Skigebiet super anwenden konnte.



(SN)