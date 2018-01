Vier SN-Hochglanzmagazine: „Die-Besten-Reihe“

"Die Besten - Das Karrieremagazin", "Die Besten - Das Immobilienmagazin", "Die Besten - Das Wirtschaftsmagazin" und "Die Besten - Das Produktmagazin" decken die Bereiche Karriere, Immobilien, Wirtschaft, Handwerk und Industrie ab. Mit allen Hochglanzmagazinen können Sie Ihre Zielgruppe mehrfach und perfekt erreichen (Sonderverteilung, online etc.).

"Die Besten - Das Karrieremagazin" …

… ist ein wichtiger Wegbegleiter für alle, die im Berufsleben weiterkommen wollen. Es richtet sich an Ein- und Aufsteiger ebenso wie an Umsteiger, Bildungshungrige, Führungs- und Fachkräfte. Spannende Portraits, wertvolle Karrieretipps, gezielte Einblicke in das Berufsleben und viele profund recherchierte Hintergrundstories zeichnen seit Jahren dieses beliebte Magazin aus. Mögliche Themen: Wie digital wird die Arbeitswelt? Wie gehen Unternehmen mit dem Fachkräftemangel um? Tipps für den gelungenen Berufseinstieg. Wann kommt gleicher Lohn für gleiche Arbeit?



Auf einen Blick:

"Die Besten - Das Karrieremagazin"

Anzeigenschluss: Freitag, 20. April 2018

Erscheinungstermin: Freitag, 8. Juni 2018

Auflage: 80.000 Stück

Format: A4 Hochglanz



Kontakt:

Ingrid Burggraf

ingrid.burggraf@sn.at

Tel.: +43 662 / 8373-271



"Die Besten - Das Immobilienmagazin" …

… kommt 2018 zum dritten Mal auf den Markt und rückt Topimmobilien aus Salzburg und Österreich in den Mittelpunkt. Neben nützlichen Informationen rund um Objekte, Grundstücke und rechtliche Gegebenheiten werden einzelne Regionen hinsichtlich ihrer besonderen Wohnqualität beleuchtet. Mögliche Themen: Wohnen, Interieur, Design, Dekoration, Technik und Ausstattung im Haushalt. Interessante Beispiele, wie Leute wohnen u. v. m.



Auf einen Blick:

"Die Besten - Das Immobilienmagazin"

Anzeigenschluss: Freitag, 3. August 2018

Erscheinungstermin: Freitag, 21. September 2018

Auflage: ca. 73.000 Stück

Format: A4 Hochglanz



Kontakt:

Rosemarie Stampfl

rosemarie.stampfl@sn.at

Tel.: +43 662 / 8373-276



"Die Besten - Das Wirtschaftsmagazin" …

… geht in die neunte Runde, auch dieses Mal als österreichweite Beilage in den "Salzburger Nachrichten". Die redaktionell hochwertige und exklusive Hochglanzbeilage steht ganz im Zeichen der heimischen Wirtschaft. Das Fundament der Hochglanzbeilage bildet eine tabellarische Übersicht der erfolgreichsten Unternehmen verschiedener Kategorien. Dabei werden Salzburger Firmen zum einen hinsichtlich ihrer Umsatzvolumina beleuchtet und zum anderen werden Details wie die Zahl der Beschäftigten, Standorte, das Gründungsjahr oder die Exportleistung mit aufgenommen. Zudem wird es 2018 einen speziellen Schwerpunkt geben (KMU).



Auf einen Blick:

"Die Besten - Das Wirtschaftsmagazin"

Anzeigenschluss: Dienstag, 4. September 2018

Erscheinungstermin: Dienstag, 23. Oktober 2018

Auflage: ca. 78.000 Stück

Format: A4 Hochglanz



Kontakt:

Achim Blum

achim.blum@sn.at

Tel.: +43 662 / 8373-238



"Die Besten - Das Produktmagazin" …

… wendet sich an Leserinnen und Leser, die die breite Vielfalt heimischer Produkte und die Innovationskraft österreichischer Unternehmen kennenlernen wollen. Inhaltlich dreht sich daher alles um Produkte, deren Vermarktung, Design, Verpackung und andere wichtige Zutaten, die für den Erfolg eines Erzeugnisses oder einer Dienstleistung maßgeblich sind. Der redaktionelle Schwerpunkt im Jahr 2018 liegt auf dem Themenbereich "Verpackung", denn sie ist eine der wesentlichen Faktoren für die Kaufentscheidung, sowohl was die optische Erscheinung betrifft als auch die Packungsgröße und das Aussehen des Produkts.



Auf einen Blick:

"Die Besten - Das Produktmagazin"

Anzeigenschluss: Freitag, 12. Oktober 2018

Erscheinungstermin: Freitag, 30. November 2018

Auflage: ca. 78.000 Stück

Format: A4 Hochglanz



Kontakt:

Ingrid Bergstätter

ingrid.bergstaetter@sn.at

Tel.: +43 662 / 8373-272



(SN)