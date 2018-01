Wer gewinnt heuer den WIKARUS?

Zur zehnten Auflage erhält der Salzburger Wirtschaftspreis, der nun WIKARUS heißt, ein völlig neues Design. Der ORF ist weiterer Partner neben den "Salzburger Nachrichten" und der Salzburger Sparkasse. Einreichungen sind bis 16. Februar in drei Kategorien möglich.

Im ersten Jahrzehnt seines Bestehens hat sich der Salzburger Wirtschaftspreis - heuer erstmals mit dem Beinamen WIKARUS - zur bedeutendsten Auszeichnung im Land Salzburg für herausragende unternehmerische Leistungen entwickelt.

Der Preis hat einen hohen Stellenwert bei den Unternehmern in der Region, was alleine schon die große Zahl an Einreichungen Jahr für Jahr zeigt.



Salzburger Wirtschaftspreis im neuen Design

Das Jubiläum war für die Organisatoren Anlass, den Preis zu überarbeiten und ihm ein Facelifting zu verpassen. "Wir wollten auch im Auftritt die Wertigkeit des Salzburger Wirtschaftspreises unterstreichen. Die Farbgebung ist aus dem Kupferton der Trophäe entstanden. Der Polyglobe symbolisiert unsere Wirtschaft und ihre Akteure, die für Wachstum und Erfolg stehen", erklärt die Projektverantwortliche Mag. (FH) Carina Mühlfellner.

Aber nicht nur die Verpackung ist neu, sondern auch die Zahl der Kategorien, in denen unter www.wikarus.at eingereicht werden kann. Sie wurde auf drei reduziert:

In der Kategorie "Unternehmensgründung" werden junge, erfolgreiche Unternehmen ausgezeichnet, die zwischen ein bis fünf Jahre (Unternehmensgründung zwischen 1. Jänner 2013 und 31. Dezember 2016) auf dem Markt sind und sich überdurchschnittlich gut positionieren konnten. Voraussetzungen sind eine erstmalige Selbstständigkeit, ein erfolgreicher Markteintritt, namhafte Referenzkunden sowie eine gesicherte Finanzierungsbasis und eine nachhaltige Entwicklung.

In der Kategorie "Innovation" können Unternehmen einreichen, die neuartige Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren entwickelt und auch schon auf den Markt gebracht haben. Erste Erfahrungen über die Auswirkungen der Innovation sollten bereits vorliegen. Bewertet werden die Originalität der Innovation, die unternehmerische Leistung (Risiko/Entwicklungskosten/Maßnahmen für ein innovationsfreundliches Betriebsklima), Kundennutzen, Marktchancen und Ökologie. Die Jury berücksichtigt zudem die jeweilige Firmengröße, wodurch auch kleinere Unternehmen die gleichen Chancen haben wie große.

Zum "Unternehmen des Jahres" werden etablierte Betriebe mit nachhaltigem Erfolg gekürt, die seit mindestens sechs Jahren am Markt sein müssen und für 2017 eine besondere Leistung vorweisen können. Sie sollten über hohe Innovationskraft verfügen und regionale Bedeutung haben. Soziale und ökologische Verantwortung darf in der Unternehmenskultur nicht fehlen.

Pro Kategorie wird die Jury jeweils fünf Unternehmen nominieren. Die drei bestplatzierten Betriebe werden auf die Bühne gebeten und erhalten Urkunden bzw. die Sieger den WIKARUS. Die begehrte Trophäe wurde vom Salzburger Künstler Zoltan Pap gestaltet.

Mit dem Preis für ein unternehmerisches Lebenswerk werden Unternehmer ausgezeichnet, die einen Betrieb erfolgreich und nachhaltig aufgebaut und an die nächste Generation übergeben haben. Im Unterschied zu den anderen Kategorien wird der Preisträger von den Trägern des Wirtschaftspreises, Land und Wirtschaftskammer Salzburg, in Abstimmung mit den Partnern gekürt.

Die Teilnahme zahlt sich auf alle Fälle aus. Die fünf nominierten Unternehmen pro Kategorie werden bei der Preisverleihung am 10. April im WIFI Salzburg mit einem kurzen Imagevideo vorgestellt. Aus dem Rohmaterial wird das ORF-Landesstudio kurze Spots über die Sieger produzieren, die vor der Bundeslandsendung "Salzburg heute" zu sehen sein werden. Die Nominierten werden für die Berichterstattung in den Printmedien von Profifotograf Andreas Hauch in Szene gesetzt. Die "Salzburger Nachrichten" werden am 14. April eine Sonderbeilage über den WIKARUS drucken. Auch die "Salzburger Wirtschaft" wird im Vorfeld und in einem ausführlichen Nachbericht berichten.



