Wie Unternehmen als Arbeitsgeber attraktiver werden

Die "Deloitte Human Capital Trends 2018" zeigen in vier Trends, wie Unternehmen als Arbeitgeber auch in Zukunft attraktiv bleiben: Neben individuellen Angeboten und dem Umgang mit neuen Technologien steht die Integration älterer Mitarbeiter auf der Agenda. Auch Führungsthemen wie soziale Verantwortung seien für die Wettbewerbsfähigkeit ausschlaggebend. Befragt wurden 11.000 Personalverantwortliche weltweit.

Trend 1: Mitarbeiterangebote individueller schnüren

Der einzelne Mitarbeiter steht immer mehr im Mittelpunkt. Der verstärkte Fokus auf das Wohlbefinden der Arbeitnehmer wirkt sich auch wirtschaftlich aus. 61 Prozent berichten in diesem Zusammenhang von einer gesteigerten Produktivität und besseren Ergebnissen. Jedoch sind nur drei Prozent der Unternehmen der Meinung, dass ihre aktuellen Prämienangebote zur Mitarbeitermotivation beitragen. Österreich liegt in einem Punkt vorne: 87 Prozent der heimischen Befragten bieten flexible Arbeitszeitmodelle an.

Trend 2: Neue Technologien profitabel einsetzen

Technologien wirken sich maßgeblich auf unsere Arbeitswelt aus. Diese Einschätzung teilen auch die befragten Führungskräfte: Für 72 Prozent spielen Automatisierung, Robotik und künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle. Nur ein Drittel kann jedoch mit den damit einhergehenden Veränderungen umgehen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach menschlichen Kompetenzen: Fähigkeiten wie das Lösen komplexer Probleme (63 Prozent) oder kognitive (55 Prozent) und soziale Skills (52 Prozent) werden essenzieller.

In Österreich ist laut Deloitte "noch Skepsis spürbar. 55 Prozent stehen neuen Kommunikationsmethoden nur neutral bis negativ gegenüber. Hier muss dringend ein Umdenken stattfinden".

Trend 3: Potenziale des demografischen Wandels nutzen

Die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Vor allem die Integration älterer Arbeitnehmer und die entsprechende Anpassung von Karrierepfaden spielen eine wichtige Rolle. Fast die Hälfte der Befragten gibt laut Deloitte an, dass ihr Unternehmen im Alter nicht bei neuen Karrierewegen unterstützt. Laut 15 Prozent würden ältere Mitarbeiter sogar als Bremse für aufsteigende Talente angesehen. Der Mehrwert von langjähriger Berufserfahrung und generationsübergreifenden Teams werde in vielen Fällen noch nicht erkannt.

Trend 4: Soziale Verantwortung zum Führungsthema machen

Die interne und externe Erwartungshaltung gegenüber Unternehmen wächst. Transparenz und gesellschaftliches Engagement gewinnen an Bedeutung. Bereits 77 Prozent der Führungskräfte halten soziale Verantwortung für einen wichtigen Bestandteil der Unternehmenskultur. Bisher räumen diesem Thema aber nur 18 Prozent eine strategische Top-Priorität ein. 85 Prozent der Befragten halten außerdem einen teambasierten, disziplinübergreifenden Ansatz auf Führungsebene für wichtig.



(SN)