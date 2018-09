Wir sind Schnee - Lebensgfühl pur in Obertauern

In der Skiregion Obertauern im Salzburger Land ist Schnee von Anfang November bis Anfang Mai garantiert. Für ÖsterreicherInnen und Urlauber hat der Skisport sowie der Herbst und Winter mit allen Traditionen und Facetten eine besondere Bedeutung. Skifahren in Obertauern ist Lebensgfühl pur. Wir sind Schnee.

Durch die einen fließt noch blaues Blut, durch viele Wiener Blut und durch die Adern der Kernöl-Region grünes Blut. Doch eines vereint die 9 Bundesländer von Nord nach Süd, von West nach Ost von Gipfel bis Tal: Wir sind Schnee.

Österreich ist nicht nur bei den Touristen beliebt, auch die Einheimischen sind stolz auf die beeindruckende Winterlandschaft, das abwechslungsreiche Wintersportangebot, die schneebedeckten Gipfel, die gefrorenen Seen und die international anerkannten Erfolge, die Sportler in den verschiedensten Disziplinen mit nach Hause bringen. Wir sind Winter.



Wir sind Schnee: Skiurlaub in Obertauern

100 Kilometer Pisten, Schneesicherheit von Anfang November bis Anfang Mai, legendäre Tauernrunde, 16 moderne Seilbahn- und Liftanlagen und Unterkünfte und Almhütten direkt mit den Skiern erreichbar. All das und noch viel mehr steckt im Winterskiort Obertauern. Eine 2016 veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass mit rund 264 Zentimeter, als mittlere maximale Schneehöhe, Obertauern das Ranking der schneereichsten Orte Österreichs anführt. Die Schneeschüssel im Salzburger Land ist bei Tiefschnee-Fans, Genussskifahrer, Adrenalinjunkies, Familien, Neulinge und Könner gleichermaßen beliebt. Obertauern liegt im Zentrum der Schneeschüssel, wodurch es zu jeder Piste und Liftanlage nur wenige Schwünge sind.

Auf bis zu 2.313 Meter Höhe lassen sich teils unberührte Tiefschneeabfahrten und Steilhänge inklusive einmaligem Panorama genießen.



SN/obertauernrohrbacher Schneesicherheit in Obertauern: Von Anfang November bis Mai

Wir sind Lebensgfühl: Österreich und die Bretter, die die Welt bedeuten

Ob Hobbysportler oder Profiathleten, im Herbst und Winter zieht es eine Vielzahl an ÖsterreicherInnen auf die weißen Pisten der Winterskiorte. Vor allem in Skigebieten wie Obertauern können schon Anfang November Groß und Klein die Bretter anschnallen und die Berge hinab wedeln.

Die Erfolgsgeschichte des Skilaufs ist in Österreich stark verankert. Anfang des 20.Jahrhunderts gelang es dem Österreicher Mathias Zdarsky durch seine 1890 entwickelte stabile Lilienfelder Stahlsohlenbindung den Ski leicht lenkbar zu machen. Durch das Verkürzen der bis dato eingesetzten Holzbretter, wurde das Befahren von steilen Abhängen erstmals möglich.

Einige Jahre später folgte die nächste Revolution: Hannes Schneider und Toni Seelos erfanden den Parallelschwung und brachten damit eine frische Prise in den Skisport. Österreich wurde Anfang des 20. Jahrhunderts international für die eindrucksvollen Wintersportorte bekannt und mit dem Tourismus stieg auch die Anzahl an professionellen Skischulen.

Der Wintersport ist nicht nur eine Aktivität, er ist ein Lebensgfühl. Gemeinsam mit Familie und Freunden werden die Pisten erkundet, in den Almhütten gefeiert, regionale Spezialitäten verköstigt und die Auszeit vom Alltag in vollen Zügen genossen.



Wir sind Tradition: Ein Skierlebnis für die ganze Familie

In den Augen vieler internationaler Gäste, wird das Skifahren den ÖsterreicherInnen schon quasi in die Wiege gelegt. So abwegig ist dies auch nicht. Die ersten Skikurse gibt es bereits für Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren. Auch in Obertauern wird ein familienfreundliches Kinder-Skiprogramm angeboten. Ausgebildete Ski- und Snowboardlehrer stellen sich auf die Bedürfnisse ihrer Schützlinge ein und stehen ihnen bei den ersten Schwüngen im Schnee bis hin zum ersten kleinen Wettbewerb zur Seite. Auf Familien warten in Obertauern eine Ski-Geisterbahn, Kinderiglu, sowie der Bibo Bär Familien-Skipark. Das breite Angebot verspricht Spaß am Sport für Groß und Klein.



Wir sind Abwechslung: Von zauberhaften Winternächten bis hin zum Skiopening-Konzert 2018

Auch abseits der Pisten wartet jede Menge Abwechslung auf die Besucher. Mit Aprés Ski und bekannten DJs und DJanes die in den Clubs auflegen, wird die Nacht zum Tag. Bis in die frühen Morgenstunden kann gefeiert werden, muss aber nicht. Denn Obertauern kann sich auch von einer ganz anderen Seite präsentieren. Wer es liebe romantisch mag, der lässt sich mit 2 PS durch die Winterlandschaft kutschieren. Eine nächtliche Pferdeschlittenfahrt unter dem Sternenhimmel bietet den perfekten Ausgang für einen aufregenden Tag in Obertauern.

Wem die 2 PS dann doch zu wenig sind, der kann sich auf einer 1,5 Kilometer langen Naturrodelbahn versuchen oder jeden Montag und Donnerstag auch abends von 19.00 bis 22.00 Uhr im Abendrot auf der beleuchteten Piste der Edelweißbahn ein paar Schwünge machen.

Apropos Aktivitäten im Mondschein: Beim heurigen Skiopening-Konzert in Obertauern treffen sich heimische Künstler, die in diesem Jahr die Charts mächtig aufgewirbelt haben. WANDA wird am 01.Dezember 2018 den Saisonauftakt einläuten und inmitten einer traumhaften Bergkulisse Hits wie "Bussi", "Columbo" und "Weiter, weiter" zum Besten geben. Unterstützt werden die Jungs vom Wiener Chartstürmer JOSH, der neben seiner Liebesgeschichte mit "Cordula Grün" noch weitere Storys auf Lager hat.

Ein weiteres Highlight ist der Tauernadvent, welcher vom 29. November bis 22. Dezember 2018 jeweils von Donnerstag bis Samstag von 16.00 bis 21.00 Uhr stattfindet.



Wir sind SCHNEE. Willkommen in Obertauern.



Weitere Informationen: Tourismusverband Obertauern, Telefon +43-(0)6456-7252, E-Mail: info@obertauern.com

Quelle: Anzeige