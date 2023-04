Osterfestspiele: In der Ruhe liegt die Kraft einer Brahms-Sternstunde

Das "Deutsche Requiem" entwickelt sich zum bisherigen Höhepunkt der Residenz des Gewandhausorchesters beim Salzburger Festival. Entscheidend daran beteiligt: Christian Gerhaher und der famose Chor des Bayerischen Rundfunks.

Es ist nur ein Wort, aber es verdeutlicht die Gesangskunst von Christian Gerhaher: Zunächst stimmt er das "Geheimnis" ganz fahl an, reichert es dann aber zusehend mit Farben an, lässt es schillernd oszillieren und wieder sanft verklingen - alles auf einem Atem. Der Bariton hat sich ein dichtes Programm für sein (vor-)österliches Salzburg-Gastspiel auferlegt, neben drei "Tannhäuser"-Auftritten singt er auch zwei Mal im Deutschen Requiem von Johannes Brahms. Seiner Lust am Ausleuchten von Gesangslinien, am Erkunden von dynamischen Grenzbereichen und ...