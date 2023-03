Osterfestspiele ohne Elīna Garanča

Mezzosopranistin sagt ihr Rollendebüt als Venus in "Tannhäuser"-Inszenierung wegen Erkrankung ab.

In der "Tannhäuser"-Inszenierung bei den Salzburger Osterfestspielen sollte sie ihr Rollendebüt als Liebesgöttin Venus geben: Aufgrund einer Erkrankung könne Elīna Garanča nun aber nicht in der Produktion der Wagner-Oper singen, teilte das Festival am Freitag in einer Aussendung mit. Emma Bell springe kurzfristig für die lettische Mezzosopranistin ein. Die britische Opernsängerin gibt mit ihrem Auftritt zugleich ihr Debüt bei den Osterfestspielen. Die "Tannhäuser"-Inszenierung hat am 1. 4. Premiere.