Osterfestspiele Salzburg: Eine unbequeme Sicht auf Bruckners Siebte birgt Spannung

Das Gewandhausorchester steht für Bruckner-Originalklang seit 1884. Andris Nelsons findet in Salzburg einen eigenen Zugang.

Die zehntägige Residenz des Gewandhausorchesters in Salzburg bietet Gelegenheit, Einblick in die musikhistorische Bedeutung Leipzigs zu nehmen. Bach, Mendelssohn, Schumann und Wagner haben in der sächsischen Musikmetropole Spuren hinterlassen. Aber auch Anton Bruckner hatte seinen Leipzig-Moment: Nach zermürbenden Misserfolgen seiner symphonischen Zukunftsmusik in Wien - Stichwort Hanslick - gewährte der Komponist dem Dirigenten Arthur Nikisch und dem Gewandhausorchester 1884 die Uraufführung der Symphonie Nr. 7. Und hoppla, schon stellte sich Erfolg ein. Der Nachwelt blieb damit die leidige Debatte nach ...