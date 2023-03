Osterfestspiele Salzburg starten am Samstag: Leipzig und das Gewandhausorchester stehen im Zentrum

Von 1. bis 10. April steht Salzburg im Zeichen der Osterfestspiele. Residenzorchester des Festivals ist heuer das Gewandhausorchester Leipzig, Jonas Kaufmann gibt sein Rollendebüt als Tannhäuser.

Die Musikmetropole Leipzig steht im Zentrum der diesjährigen Osterfestspiele. Eröffnet wird das Festival mit der Oper "Tannhäuser" des gebürtigen Leipzigers Richard Wagner. Das Gewandhausorchester Leipzig wird nicht nur drei Aufführungen des "Tannhäuser" gestalten, sondern auch Orchester- und Kammerkonzerte.



Ähnlich vielbeschäftigt ist Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, der sämtliche Opernaufführungen, Orchester- und Chorkonzerte dirigieren wird. Das ergibt neun Pult-Einsätze an zehn Festivaltagen. Auch im Konzertprogramm bildet Leipzig den roten Faden "Wenn man an diese Stadt denkt, kommen einem Bach, Mendelssohn, Schumann oder Brahms in den Sinn. All das findet sich im Programm", schilderte der Dirigent im SN-Interview. Weiters steht Anton Bruckners Symphonie Nr. 7 auf dem Programm, die in Leipzig uraufgeführt wurde. Musik unserer Zeit beschert das Auftragswerk "Der Zorn Gottes" von Sofia Gubaidulina und "Les Chants de l'Aube" von Thierry Eschaich.



In seinem ersten Programm nach dem Weggang von Christian Thielemann und der Staatskapelle Dresden setzt Intendant Nikolaus Bachler auf neue Formen. Der Choreograph Emanuel Gat wird ein neues Tanzstück aus der Taufe heben, das auf Wagners "Wesendonck"-Liedern beruht. Zudem hat sich der DJ und Musikproduzent Westbam mit Wagners Musik auseinandergesetzt und führt elektronische Beats, Visuals und Live-Orchester in der Felsenreitschule zusammen. "Es wird meine kleine Techno-Oper", erzählte der Berliner Künstler den "Salzburger Nachrichten".



Das Festivalkonzept mit wechselnden Residenzorchestern ist für drei Jahre angelegt. 2024 gastiert das Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter Antonio Pappano in Salzburg und hat italienisches Repertoire im Gepäck. In der Opern-Neuproduktion von "La Gioconda" sind Anna Netrebko und Jonas Kaufmann zu erleben.



2026 kehren die Berliner Philharmoniker zurück zu den Osterfestspielen. Herbert von Karajan hat das Festival 1967 eigens für "sein" Orchester gegründet, nach dem Finanzskandal wanderten die Berliner Philharmoniker 2013 nach Baden-Baden ab. Bei den Osterfestspielen in der deutschen Kurstadt ist heuer "Die Frau ohne Schatten" von Richard Strauss zu erleben.

Eine Nachtkritik der "Tannhäuser"-Premiere finden Sie Sonntag Früh auf www.sn.at/kultur