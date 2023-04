Salzburger Osterfestspiele finden reges Interesse

Einnahmen und Kartenverkauf erreichen Höchstwerte. Tanz und Elektromusik werden fortgeführt.

Mit so vielen verkauften Karten wie seit Langem nicht resümieren die Osterfestspiele Salzburg für 2023. Für die zehn Festivaltage seien "knapp 23.000 Karten verkauft" worden, "davon über 700 an Jugendliche und junge Erwachsene zu stark vergünstigten Preisen", heißt es in der Pressemitteilung.

Für 2022 waren noch 16.200 verkaufte Karten gemeldet worden, das war coronabedingt etwas weniger als in Jahren davor. Für die Osterfestspiele mit Sächsischer Staatskapelle Dresden und Christian Thielemann waren je 17.000 bis 19.000 Karten abgesetzt worden. ...