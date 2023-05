Staraufgebot fasziniert mit Haydns "Orpheus"

Im Rahmen von Cecilia Bartolis großem Orpheus-Reigen bei den Pfingstfestspielen bot sich am Rande der Dauerbrenner von Monteverdi und Gluck auch die seltene Gelegenheit Joseph Haydns Opernfragement "L'anima del filosofo" kennenzulernen.

"L'anima del filosofo" hätte der große Londoner "Orpheus" werden sollen, doch wurde die auf Ovids "Metamorphoses" basierende Oper schon vor der Uraufführung abgesetzt.

An einer mangelnden Popularität des am Hofe Esterházy frisch pensionierten Joseph Haydn in London scheiterte es im 1791 nicht. Eine geschäftspolitische Entscheidung des Königshauses verhinderte die Uraufführung, die basierend auf Fragmenten erst 160 Jahre später in Florenz nachgeholt wurde.

In der gegenüber dem Klangvolumen des Werks überdimensional wirkenden Felsenreitschule konkurrierten die Nachmittagsglocken des ...