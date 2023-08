Zu Ostern 2026 kehren die Berliner Philharmoniker nach Salzburg zurück. Das erste Gastspiel im Festspielsommer schürte die Vorfreude.

"We can be heroes, just for one day", sang David Bowie 1977 in der Hochblüte seiner Berliner Schaffensphase. Im Titelsong des Albums "Heroes" setzte der Künstler der Liebe in Zeiten des Kalten Kriegs ein Denkmal und wählte die Mauer in ...