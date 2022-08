Berliner Philharmoniker im Großen Festspielhaus: So schwerelos kann Mahlers Musik klingen

Die Berliner Philharmoniker gestalten unter Chefdirigent Kirill Petrenko die Siebte in Salzburg als Klangfeuerwerk am Tor zur Moderne.

Kuhglocken und Berlin, da denkt man gleich an Familie Sattmann und ihre Konfrontationen mit Tiroler Eingeborenen in Felix Mitterers "Piefke-Saga". Wenn sich die Berliner Philharmoniker mit den alpinen Naturschilderungen in Gustav Mahlers Symphonien auseinandersetzen, dann stellt sich ein ganz eigener Tonfall ein. Das österreichische Schwelgen in Gemütlichkeit und Gemütstiefe war schon unter den Chefdirigenten Claudio Abbado oder Simon Rattle nicht der zentrale Zweck der Mahler-Interpretationen. Der Präzisionsklang des Spitzenorchesters kehrte vielmehr die harmonischen Wagnisse und klangfarblichen Innovationen dieser Musik hervor.

...