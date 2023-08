"Vergnügungen" mit Bertolt Brecht: Angela Winkler und das Delian Quartett gestalteten eine Lesung in der Szene.

Was braucht man, um den Worten von Bertolt Brecht Ausdruck zu verleihen? In der Szene Salzburg ist am Sonntag ein Halbkreis aus Stühlen arrangiert, daneben ein kleiner Tisch mit Stuhl. Blaue Lichter geben dem Raum etwas Mysteriöses. Es wuselt von ...