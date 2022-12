"Jedermann" 2023: Salzburg bekommt ein neues Liebespaar

Im Salzburger "Jedermann" 2023 gibt es einige neue Schauspieler, wie Verena Pacher, Cornelia Froboess und Sarah Viktoria Frick.

Welch Showeffekt der "Jedermann" der Salzburger Festspiele mittlerweile zu erzeugen hat, wurde am Donnerstag deutlich, als eigentlich nur die Namen der zwei künftigen Hauptdarsteller bekannt gegeben wurden. Schauspielchefin Bettina Hering und Präsidentin Kristina Hammer samt Presseentourage waren dafür nach Wien gereist; ein Salon des Künstlerhauses war für eine Pressekonferenz angemietet. Obwohl Verena Pacher und Michael Maertens bereits in allen relevanten Medien genannt und porträtiert waren, sollte offenbar noch einmal Spannung erzeugt werden. Also kündigte Präsidentin Kristina Hammer an, dass nach ...