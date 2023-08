Wie sah die berühmte Faust-Stadt aus, die Clemens Holzmeister 1933 für Max Reinhardt entwarf? Mit VR-Brille lässt sie sich erkunden.

Die originale Faust-Stadt in der Felsenreitschule.

Als Reiseführer haben Irrlichter einen zweifelhaften Ruf: In der Mythologie und in der Kunst tauchen sie meist als Erscheinungen auf, die Menschen ins Verderben führen. Auf das Irrlicht, das sich in der Salzburger Felsenreitschule heuer als Guide andient, ist jedoch ...