Die Festspielsaison in Salzburg wurde - inoffiziell - eröffnet

Jonathan Tetelman (Macduff in Macbeth), Rafal Pawnuk (Antonio in Le Nozze di Figaro), Andrew Morstein (Don Curzio in Le Nozze di Figaro), Rupert Dussmann (Korrepetitor).

Mit vier Schlägen haben Gerald Finley (Sir John Falstaff) und Lea Desandre (Cherubino in Le Nozze di Figaro) das Bierfass beim Künstlerfest im Krimpelstätter-Gastgarten angeschlagen. Damit gilt die Festspielsaison inoffiziell als eröffnet, auch wenn die erste Premiere - der Jedermann - erst am 21. Juli über die Bühne gehen wird. Mehr als 250 Künstlerinnen und Künstler hatten sich angesagt - und auch das Wetter spielte an dem Sonntagabend mit. Über ein kühles Bier am lauen Sommerabend freute sich unter anderem Andrè Schuen, der Graf aus Le Nozze di Figaro - im Bild mit Figaro-Gräfin Adriana González, die allerdings das Bier verweigerte. Bestens gelaunt zeigten sich Buhlschaft und Tod Valerie Pachner, Guter Gesell Helmfried von Lüttichau und Jedermann Michael Maertens. Zum Essen gab es Grillhenderl, frische Eierschwammerl, die Koch Walter Bachmann im Pinzgau gesammelt hatte und - wie immer - Marillenknödel zum Abschluss.