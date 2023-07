Asmik Grigorian gab am Samstagabend in Salzburg ihr Rollendebüt als Lady Macbeth. Das lockte das Publikum an. Die besten Bilder aus dem Festspielbezirk.

BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Festspielgroßsponsor Hans Peter Wild mit Lebensgefährtin Christine Drage. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Landesrat Christian Pewny mit einer Mitarbeiterin. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Christoph und Eva Dichand. BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR Maler Markus Lüpertz mit Ehefrau Dunja. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Der steirische Landeshauptmann Christoph Drexler. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Leona König mit Partner Alexander Wrabetz. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR EU-Kommissar Johannes Hahn mit Ehefrau Susanne Riess-Hahn. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Modedesignerin Carolin Sinemus. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Elisabeth Auersperg-Breunner. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR TV-Moderatorin Katja Burkhard. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Richard Lugner mit Freundin Karin Karrer. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Gabriela Prinzessin zu Leiningen und Wolfgang Porsche. BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Der Vorstandsvorsitzende des Spar-Konzerns, Gerhard Drexel, mit Ehefrau Andrea.