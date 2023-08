"Die Wut, die bleibt" bei den Salzburger Festspielen: "Frauen sind machtlos? WTF!"

Auf eine gefühlsgeladene Uraufführung folgte frenetischer Jubel: In "Die Wut, die bleibt" von Mareike Fallwickl kämpfen Frauen gegen ein patriarchales System an. Der Mythos der Mutterschaft wird hinterfragt, die Jugend begehrt auf.

Nellie Fischer-Benson und Hanh Mai Thi Tran in „Die Wut, die bleibt“ bei den Salzburger Festspielen.

Anja Herden und Johanna Bantzer in „Die Wut, die bleibt“ bei den Salzburger Festspielen.

Nellie Fischer-Benson und Hanh Mai Thi Tran in „Die Wut, die bleibt“ bei den Salzburger Festspielen.

Nellie Fischer-Benson und Johanna Bantzer in „Die Wut, die bleibt“ bei den Salzburger Festspielen.

Die Teenagerin Lola hat gerade ihre Mutter verloren. In ihr kocht die Wut. Blut klebt an ihrer Stirn, die sie sich selbst angeschlagen hat. Mit glasigen Augen spricht sie mit starrem Blick in den Zuschauerraum: "Es ist eine neue Zeit. ...