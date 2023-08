Edith Clever und Tobias Moretti lesen "Briefe im Exil" von Max Reinhardt und Helene Thimig.

Allein für diese Beschreibung hätte sich der Besuch im Salzburger Landestheater gelohnt. Wenn Edith Clever Max Reinhardts zweiter Frau und großer Muse Helene Thimig ihre wundervolle Stimme verleiht, als diese in einem Brief an den Gatten ein geradezu groteskes Füllhorn ...