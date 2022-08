Einspringerin Yuja Wang beschenkt Salzburg mit brillantem Debüt

Schmerzen im Arm von Evgeny Kissin sorgten dafür, dass die junge Pianistin Yuja Wang am Freitagabend zu einem Spontandebüt als Solistin bei den Salzburger Festspielen kam. Das Publikum feierte sie im Haus für Mozart für ihren Mut.

Was für ein Ersatz: China statt Russland! Da Evgeny Kissin, seit 1988 bei den Salzburger Festspielen, wegen Schmerzen im Arm das Solistenkonzert am Freitag abgesagt hatte, gab die in den USA lebende Chinesin Yuja Wang ein hinreißendes Debüt. In den Zugaben trieb sie Geläufigkeit und Emphase derart ins Extrem, dass ihr Spiel sich weit, weit über Fingerbewegung auf Tasten enthob: Wie elektrisiert war das Publikum nach ihren "Carmen"-Variationen von Vladimir Horowitz. Der Applaus war da noch nicht aufgebrandet, da brachte ...