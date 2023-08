Englishman in Salzburg: Sting besucht die Festspiele

Am Sonntagabend feierte die Oper " The Greek Passion" Premiere - mit Sting und Ehefrau Trudie Styler im Publikum. Auch Ex-Bundeskanzler Christian Kern und Schauspielerin Verena Altenberger im grünen Kleid ließen sich das Musikerlebnis nicht entgehen. Am Sonntagvormittag stand das erste Konzert mit Maestro Riccardo Muti (mit dem Vorstand der Wiener Philharmoniker Daniel Froschauer im kleinen Foto oben) auf dem Programm. Ehe am Samstagabend während der Premiere der Verdi-Oper "Falstaff" eine Gewitterzelle über Teile Salzburgs zog, herrschte in der Hofstallgasse Sommerstimmung. Wunderbar fand das Ambiente auch "Mister Wunderbar" Harald Serafin mit Gattin Ingeborg.