Er arbeitet seit 50 Jahren für die Salzburger Festspiele

"Manche Regisseure lassen sich nichts dreinreden, andere sind froh um Ideen", sagt Walter Lager, ein langjähriger Festspiel- requisitenmeister.

Walter Lager ist keiner, der im Mittelpunkt stehen will. Seit 50 Jahren arbeitet der heute 76-Jährige hinter den Kulissen für die Salzburger Festspiele. Ins Rampenlicht gedrängt hat es ihn nie. Er kümmert sich lieber darum, dass auf der Bühne alles passt.

Als Requisitenmeister ist er mit seinem Team im Großen Festspielhaus und am Domplatz dafür verantwortlich, dass jede Darstellerin und jeder Darsteller stets das zur Hand hat, was die Regie vorsieht: Das reicht in "Il trittico" zum Beispiel ...