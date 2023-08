Evgeny Kissin lädt zur Reise durch Fantasien

Beim Klavierspielen widerstreben einander freies Gefühl und strenge Form.

Ist das jetzt Bach? Der Pianist Evgeny Kissin spielt im Haus für Mozart die Läufe so romantisch weich, dass er manchmal gleichsam über die Tasten schwimmt. Auch das spielerische Fluktuieren seiner Tempi scheint der präzisen Kompositionstechnik Bachs zu widersprechen. Es ist, als probierte da ein Pianist Figuren aus, die ihm immer wieder in die Melancholie wegbrechen, die sich - Form und Technik ignorierend - in Schmerz und brüchige Harmonien steigert, aber plötzlich auf einem D-Dur-Akkord endet. Ist alles ein Spiel gewesen?

Nach diesem wundersamen Einstieg ins Solistenkonzert der Salzburger Festspiele am Dienstagabend passiert, was der Musikwissenschafter Wolfgang Stähr im Programmheft mit dem Wort "zur Ordnung rufen" trifft: Eine strenge, fein ziselierte Fuge fängt diesen sonderbaren Schmetterling in Johann Sebastian Bachs Œuvre wieder ein: Evgeny Kissin gibt jetzt der komplexen Verflechtung von Themen Halt und Struktur: mit rhythmischem Ebenmaß und makelloser Formulierung. Einmal von oben, dann wieder von unten zeichnet er durch Forte-Piano-Kontraste prägnante Konturen.

Auch wenn allerdings Bachs Fuge den Ausbruch in frei schwingende, vom Korsett des Tonsatzes freigespielte Emotion wieder zurechtgerückt hat, bleibt dies das Thema des Abends: die Fantasie. Diese musikalische Form widersetzt sich der strengen Form und frönt stattdessen dem freien Ausspinnen einer Idee. Bachs "chromatisch" apostrophiertes Exempel aus Fantasie und Fuge BWV 903 gilt als musikhistorisch bahnbrechendes Beispiel.

Evgeny Kissin lässt darauf Mozarts Sonate D-Dur KV 311 folgen. In heiter purzelnden, herbeikugelnden Tönen formuliert er das erste Thema des ersten Satzes, der sich klar und hurtig entfaltet. Das Andante ist einer der Herrlichkeiten dieses Abends: nie romantisch sinnierend, sondern klar, markant und in kluger Bedächtigkeit entrollt Kissin diesen langsamen Satz. Einmal zieht er eine singende Linie aus einem Triller wie aus einem Kern heraus, gleich darauf schmiegt er eine Melodie und unter einen Triller, der damit zu schweben beginnt. Wie Kissin zarte Emotion, Feinfühligkeit und immer wieder neuen Raffinessen Raum gibt, weil mit Ebenmaß, Strenge und Form einen Rahmen setzt, ist eigentlich eine Anti-Fantasie - vor allem in Anbetracht dessen, was danach kommt.

Vor der Pause erklingt Frédéric Chopins Polonaise fis-Moll op 4., die Evgeney Kissin nach kurzem Abtasten des Themas wütend aufschwingen lässt. Man vernimmt zerklüftete Harmonien, forschen Zorn, haltlose Empörung, eine schwermütige Suche, vielleicht ein Sehnen, aber keinen Trost, nur mehr oder weniger laute Ruhelosigkeit. Erschütternd ist die Erklärung dazu: Chopin habe in dieser Polonaise "wehmütige Erinnerung an die verlorene Heimat, das besetzte und geteilte Land", erfasst, heißt es im Programmheft. Und Evgeny Kissin, 1971 in Moskau geboren, 2022 Unterzeichner eines offenen Briefes gegen die russische Invasion in der Ukraine, habe diese Polonaise "als politisches und humanes Bekenntnis" nachträglich ins Programm dieses Konzerts aufgenommen. Der Pianist wird mit dem Bekenntnis zitiert: "Für mich handelt die Polonaise unmissverständlich von der Tragödie des polnischen Volkes, das zu Chopins Zeiten dem russischen Imperialismus zum Opfer fiel. Die Parallelen zur Gegenwart liegen auf der Hand."

Der zweite Teil des Konzerts, nach der Pause und inklusive der dreier Zugaben, ist Sergej Rachmaninow gewidmet. Der hat zwar - in Anlehnung an Bachs Wohltemperiertes Klavier aus Präludien und Fugen - 24 Préludes geschrieben, doch diese freien Vorspiele nicht mit Fugen formal eingefangen, sondern als Solitäre belassen. Nach "Flieder" op. 21 Nr. 5 spielt Evgeny Kissin zwei Préludes - das unter seinen Händen brillant funkelnde in a-Moll op. 32 Nr. 8 und das bedächtig, festlich einsetzenden, dann brüchig werdende in Ges-Dur Op. 23 Nr. 10.

Schon da wird deutlich, was erst der Name der folgenden fünf Stücke - Nummern 1, 2, 4, 5 und 9 aus Opus 39 - ausdrückt: Sie heißen "Études-Tableaux, also "Bilder-Etüden". Sie sind wie Gebilde aus markanten oder zarten Linien, die bunt, glitzernd, pointillistisch oder pastos ausgepinselt sind. Auch da zerbrechen Harmonien, etwas taumelt. Suchen mündet in Traurigkeit.

Kissin entlockt mit gigantischer, ausdauernder interpretatorischer Vielfalt diesen Kompositionen ihre unheimliche. Emotionen. Und da wird noch mehr als bei Mozarts Sonate deutlich: Die Fantasie, die sich eigentlich der Form widerstrebt, wird in Prägnanz und Präzision von Komposition und Darbietung über die Maßen wirkmächtig.

Auch das Opus 39 birgt eine politische Botschaft: Die Étude-Tableaux sollten Rachmaninows letzte Komposition sein, bevor er Ende 1917 aus Russland und der dort einsetzenden Diktatur fliehen musste. Später bekannte er: "Als ich Russland verließ, verließ mich der Wunsch zu komponieren."