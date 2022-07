Fest zur Festspieleröffnung: Neuer Goiginger-Film und Clubbing mit dem Jedermann

Im Rahmen des Festes zur Festspieleröffnung fand Freitagabend die Vorpremiere von Adrian Goigingers neuem Film statt. Außerdem brachte Lars Eidinger als DJ das Festspielhaus zum Beben.

"Märzengrund" heißt der neue Film von Adrian Goiginger, der am Freitag im Rahmen einer Vorpremiere zum ersten Mal zu sehen war. Der Salzburger Regisseur, der mit seinem Debüt "Die beste aller Welten" einen großen Erfolg hatte, arbeitete für den neuen Film mit dem Tiroler Autor Felix Mitterer zusammen, auf dessen gleichnamigen Theaterstück das Drehbuch basiert. Mit dabei im neuen Film ist wie schon in "Die beste aller Welten" auch wieder Verena Altenberger, die heuer im Jedermann zum zweiten und letzten Mal die Buhlschaft spielt. Weiters wirken in "Märzengrund" Johannes Krisch, Gerti Drassl, Harald Windisch, Jakob Mader und Iris Unterberger mit. Offizieller Filmstart ist am 19. August.

Fest zur Festspieleröffnung: 66 Programmpunkte

Am 22. und 23. Juli findet an insgesamt 29 Spielorten das Fest zur Festspieleröffnung statt. Insgesamt werden 66 Programmpunkte geboten - von Musik über Schauspiel, Lesungen, Tanz und Filmvorstellungen ist das Programm bunt gemischt. Freitagabend fanden das traditionelle Turmblasen sowie der Fackeltanz auf dem Residenzplatz statt.

Lars Eidinger als DJ brachte Karl-Böhm-Saal zum Beben

In etwas anderer Rolle trat Jedermann Lars Eidinger auf. Als DJ lud er in den edlen Karl-Böhm-Saal des Festspielhauses. 500 Glückliche konnten die Gratiskarten zum Clubbing mit Lars Eidinger ergattern. Gut vier Mal so viele gingen leer aus. Bis lange nach Mitternacht sorgte der Schauspieler am DJ Pult für Beats und verwandelte den Saal in eine riesige Tanzfläche: "Das wird kein neuer Job für mich. Mir macht das Spaß, ich habe das mit zwölf Jahren zum ersten Mal gemacht, lange bevor ich mich mit der Schauspielerei beschäftigt habe."