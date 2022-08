Festspiel-Symposium: Taugt ein Museum als Waffenarsenal?

Kunst müsse jetzt zur Waffe werden. Diese Forderung des Direktors der Eremitage spornt ein Salzburger Symposium an.

Die Eremitage in St. Petersburg ist ein erstaunlicher Ausgangspunkt für kriegerische Aggression. Der dortige Direktor, Michail Piotrowski, habe vor Kurzem analog zur "militärischen Spezialoperation" in der Ukraine eine "kulturelle Spezialoperation" gefordert und klargestellt: Jetzt sei die Zeit, wo die Kunst zur Waffe werden müsse. Dies schilderte der Historiker Karl Schlögel am Freitag in einem brisanten Symposium.

Dieses haben die Salzburger Festspiele mit ihrem Freundesverein veranstaltet und setzen die Tradition eines politisch-geisteswissenschaftlichen Symposiums fort, die einst der Salzburger Universitätsprofessor ...