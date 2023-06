Festspieleröffnung in Salzburg verzeichnet Kartenrekord

Beim traditionellen Fest zur Festspieleröffnung in Salzburg kann dieses Jahr endlich wieder aus dem Vollen geschöpft werden. "Uns ist nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, dass keine pandemischen Bedingungen mehr herrschen und die ganze Stadt wieder zur Bühne wird", sagte Festspielpräsidentin Kristina Hammer am Freitag bei der Programmpräsentation in Salzburg. Insgesamt erwarten das Publikum 83 Programmpunkte in der gesamten Stadt Salzburg.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Kristina Hammer freut sich über postpandemische Zeiten