Markus Hinterhäuser über einen Satz aus "Hamlet" als Navigationssystem durch den Festspielsommer.

Ein Festspielsommer in Salzburg dauert sechs Wochen und ist dadurch mitunter unüberschaubar. Das liegt in der Natur dieses Festivals, und das weiß auch der Intendant. "Es sind so viele Veranstaltungen in Oper, Theater und Konzert. Das Publikum wechselt kontinuierlich. Für ...