Gustav Mahler Jugendorchester unter Jukka-Pekka Saraste: Premiere mit einem kleinen Déjà-vu

Der finnische Dirigent sprang bei den Salzburger Festspielen für Herbert Blomstedt ein und dirigierte die populärste Symphonie seines Landsmanns Jean Sibelius.

Sein Besuch in Salzburg hat spontan geklappt. Für Jukka-Pekka Saraste war im Reisepaket wohl trotzdem auch ein kleines Déjà-vu-Erlebnis inbegriffen: Schon im Jahr 2005 ist der finnische Dirigent einmal rettend bei einem Konzert der Salzburger Festspiele eingesprungen. Damals hatte sein Landsmann Esa-Pekka Salonen krankheitsbedingt einen Auftritt mit der Staatsakapelle Dresden kurzfristig stornieren müssen. An seiner Stelle dirigierte Saraste am 26. August 2005 in der Felsenreitschule unter anderem die 2. Symphonie von Jean Sibelius. Es wurde sein Festspieleinstand.

Zeitsprung ...